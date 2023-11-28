В прокате лидирует сказка «По щучьему велению»

К концу прошлой недели она собрала свыше 2 миллиардов 120 миллионов рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сбора сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), это 11-я строчка в списке лидеров по сборам, а ведь прокатный период еще отнюдь не завершен.

К слову, возглавляет перечень отечественная лента «Чебурашка» (2023). Чуть обгоняет «По щучьему велению» картина «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (декабрь 2021), и уже отстает от новой сказки лента «Последний богатырь: Корень зла» (январь 2021).

Любопытно — от сочетания из былинных и сказочных персонажей, как в вышеупомянутых лентах, киноиндустрия сместила внимание на народные сказки как предмет нашего обсуждения, а также литературные, вроде «Конька-горбунка», и теперь движется в сторону мультфильмов, во главе с «Чебурашкой». В производстве находятся ленты «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и другие картины.

Люди любят сказки, да еще как. И для этого есть все основания. За окном серое на белом — зима в средней полосе России. А на экранах яркое — костюмы, декорации, спецэффекты. Кстати, компьютерная графика в нашей стране давно развита на высшем уровне. Если говорить не о внешнем, а о внутреннем, то когда в реальности много рутинных испытаний, от них особенно хочется отвлечься на что-то, где все обязательно хорошо закончится: Иванушка-дурачок воссоединится со своей Царевной-Несмеяной, Марья Моревна окольцует цепями Кощея Бессмертного, а Лебедь, Рак и Щука... Впрочем, до басен авторы кинолент пока не добрались.

А вот о том, что Сарик Андреасян получил права на экранизацию книги «Дядя Федор, пес и кот» и съемки планируют на 2024 год, заявили еще в минувшем феврале — но скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Есть что-то неоднозначное во всей этой тенденции, на мой взгляд... Поясню. Моя любимейшая киноистория — «Сказка странствий» (1982) Александра Митты, снятая по оригинальному сценарию.

Основу для картины «После дождичка в четверг» (1985) Михаила Юзовского написал Юлий Ким, переработав либретто Александра Островского для оперы, которая не состоялась. И вечное «Обыкновенное чудо» (1978) Марка Захарова — вторая экранизация пьесы Евгения Шварца, завершенной в 1954-м. Вспоминаю о них для того, чтобы подкрепить мысль: мы перестаем создавать своих героев и истории, лишь подсвечивая то, что уже было до нас.

Конечно, любой, кто знаком с основами драматургии, мне возразит — число сюжетов ограничено, попробуй создать новый. Но разве это значит, что надо перестать пытаться? Ведь раньше как-то получалось. Или просто пришла пора, когда главное — подсветить, чтобы закрепить достижения прошлых лет? Осовременить ушедшую юность. Вернуться в город детства, куда не достать билета. Тем более купить место в кинотеатре, чтобы окунуться в воспоминания о времени, когда деревья были большими, довольно легко. Особенно при государственной поддержке этой сферы искусства, которой способствуют Пушкинская карта, всевозможные бесплатные показы и сеансы, льготные места.