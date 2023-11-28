Deadline: звезда "Фарго" Тимоти Олифант присоединился к касту сериала "Чужой"

Актер Тимоти Олифант («Правосудие», «Фарго») присоединился к актерскому составу сериала «Чужой» от шоураннера Ноя Хоули. Об этом сообщает Deadline.

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Детали роли Олифанта не раскрываются. Известно только, что его персонаж выступит наставником и инструктором Венди — гибрида и метачеловека.

Помимо него в каст вошли Алекс Лоутер («Черное зеркало»), Сэмюэл Бленкин («Острые козырьки») и Сидни Чендлер («Пистолет»). Автор франшизы Ридли Скотт выступит в предстоящем сериале исполнительным продюсером, а шоураннером станет Ной Хоули.

Съемки сериала начались в июне 2023 года, однако приостановились из-за забастовки Гильдии актеров США. Возобновление производства шоу планируется в январе 2024 года. При этом релиз сериала ожидается не раньше первой половины 2025 года.

Deadline отмечает, что предстоящий сериал станет приквелом к франшизе «Чужой». Его события развернутся на Земле.

В июне сообщалось, что научно-фантастический фильм ужасов под рабочим названием «Чужой: Ромул», который станет девятой частью франшизы «Чужой», выйдет в прокат 16 августа 2024 года.