Что известно о фильме «Елки 10»: дата выхода, актеры и сюжет новой части

В декабре 2023 года на экраны выходят «Елки 10». Первый фильм из «елочной» франшизы зрители увидели в 2010 году — за 13 лет предновогодний просмотр новых частей «Елок» России настоящей традицией. В 2022 году франшизу было решено обновить — десятые «Елки» станут второй картиной, которая выйдет на экраны после перезапуска. «Лента.ру» рассказывает, где развернутся события фильма «Елки 10», какие актеры появятся в ленте и когда новогодняя комедия выйдет на экраны.

Франшиза «Елки»

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Зрители впервые познакомились с «елочной» франшизой в 2010 году. С тех пор на экраны вышло девять основных картин, которые рассказывают о предновогодних приключениях совершенно разных людей. В 2014 году создатели даже отправили главных героев на 100 лет назад — действия четвертой части разворачивались в России 1914 года. Также в 2014-м у «Елок» появился первый спин-офф — «Елки лохматые», которые рассказывали о приключении псов Пирата и Йоко, оставленных на Новый год в отеле для собак.

Когда выходили фильмы из франшизы «Елки»?

Помимо них на экране с камео и полноценными ролями появлялось много звезд российского шоу-бизнеса: от Веры Брежневой в первых «Елках» до Ольги Бузовой в восьмой части истории, а саундтрек к пятой части картины написал Сергей Шнуров.

В 2022 году франшизу «Елок» было решено перезапустить — новым шоураннером был назначен актер и блогер Евгений Кулик («Я худею», «Толя-робот»). Девятые «Елки» вышли на большие экраны в начале декабря 2022 года.

В отличие от первых восьми картин, в «Елках 9» отказались от дуэта Урганта и Светлакова. Евгений Кулик объяснил это решение тем, что сценарий новой части получился более объемным и требует участия профессиональных актеров. «Я думаю, Иван Ургант и Сергей Светлаков бы с этим не справились. Иван сам в "Вечернем Урганте" говорил, что он не актер и что его максимум — это новогодние комедии. И как-то странно писать сценарий только под Сергея, когда артисты работают в комедийной связке», — рассказал он.

За первые четыре дня «Елки 9» собрали в прокате 124 миллиона рублей, а общие сборы ленты превысили полмиллиарда рублей.

Когда выйдет фильм «Елки 10»?

Съемки юбилейной части «Елок» Москве, Подмосковье и Альметьевске (Татарстан). «Для нас огромная радость в год 70-летия Альметьевска и 80-летия нефти Татарстана принимать съемочную группу “Елок” у нас в городе. Уверен, что весь Альметьевск придет в кинотеатры посмотреть “Елки 10”. Да и не только Альметьевск, но и весь Татарстан, вся Россия», — заявил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Первый тизер новогодней картины появился на YouTube-канале компании «НМГ Кинопрокат» 9 ноября. Сама картина традиционно выйдет в прокат в преддверии новогодних праздников.

Десятая часть «Елок» выйдет в прокат 7 декабря 2023 года

Что известно о сюжете «Елок 10»?

Юбилейная часть франшизы будет состоять из четырех новелл, которые будут связаны между собой. Детали каждой истории создатели держат в секрете. Известно, что события фильма будут разворачиваться в четырех городах России.

О чем расскажут новеллы в новой части «Елок»:

о пенсионере Геннадьиче (Борис Щербаков), который обретет настоящую семью в доме престарелых под Санкт-Петербургом; о начинающей блогерше Ларисе (Елена Валюшкина) и ее муже из Тюмени. Лариса узнает, на что ее муж готов ради своих близких; о семейной паре из Татарстана, живущей в Альметьевске. Марина (Ольга Дибцева) попробует полюбить то, что на самом деле важно для ее мужа; о геймерше Тане (Дарья Алыпова) из Нижнего Новгорода, которая узнает, что такое настоящая любовь.

Как и в первой части «Елок», важную роль в сюжете будет играть «теория шести рукопожатий»

В картине «теорию шести рукопожатий» покажут по-новому, но ее смысл останется неизменным — согласно этой теории, все люди на Земле знают друг друга максимум через пять общих знакомых. Таким образом шоураннер, продюсер и соавтор сценария проекта Евгений Кулик хочет отдать дань уважения самому первому фильму франшизы. При этом он рассказал, что зрителей ждут совершенно новые современные истории.

В десятой части новым будет все. Новый актерский состав, новые новеллы и новый современный добрый юмор Евгений Кулик шоураннер фильма «Елки 10»

Под началом Кулика над десятыми «Елками» работали четыре режиссера, каждый из которых снимал одну из новелл: Дамир Мифтахов, Александра Ошкапул, Иван Чехов и Маргарита Спичкина.

Кто сыграет в фильме «Елки 10»?

В «Елках 10» зрители увидят как молодых актеров, так и настоящих звезд, любимых многими поколениями.

Актеры фильма «Елки 10»:

Кроме того, в юбилейной части «Елок» на экране вновь появятся звезды российского шоу-бизнеса. Роли в картине исполнят комик и телеведущий Айдар Гараев, блогер Амиран Сардаров и тиктокерша Даша Дошик (настоящее имя — Дарья Перова), а также певец Филипп Киркоров. Действие одной из сцен картины будет происходить в загородном доме музыканта — он рассказал, что это было сделано ради его отца, Бедроса Киркорова, который также появится в «Елках 10» с небольшим камео.

Десятая часть «Елок» станет первым актерским проектом телеведущей Регины Тодоренко. Она сыграет мать девятилетнего мальчика, который верит в силу новогодних чудес. «Для меня роль мамы девятилетнего ребенка — это новый интересный опыт, в жизни я еще столкнусь с ним в будущем дважды, а может, даже и трижды», — призналась она, имея в виду своих сыновей: пятилетнего Михаила и годовалого Мирослава.