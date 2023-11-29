Съемки сериала «Последний год» стартуют в Перми: ищут дом, машины и кошку
Съемки многосерийного фильма «Последний год» стартуют в Перми. Пермская кинокомпания объявила поиск реквизита для работы и сообщила об этом в соцсетях.
«Пермская кинокомиссия в поисках дома для съемок многосерийного фильма», – сказано на официальной странице соцсети «ВКонтакте» Пермской кинокомпании.
Отмечено, что дом должен быть в формате родового гнезда, в котором много лет живет или проживала ранее обеспеченная семья. Указан период проведения съемок: с 5 января до 31 марта 2024 года. Кроме того, в паблике можно увидеть и другие посты, в которых указано, что компания также находится в поисках автомобилей – легковых седанов и паркетников преимущественно иностранного производства.
Также для съемок нового фильма пермским киношникам необходима крупная кошка, которую по сценарию поймают на крыше и пустят жить в дом. «Важно, чтобы кошка была ручная, чтобы во время съемочного процесса никуда не убежала», – отмечается в паблике кинокомпании.
«Последний год» не первый фильм, который снимают в Перми. Одним из самых известных сериалов, которые снимали на улицах столицы Прикамья, были «Реальные пацаны». Кроме того, в Пермском крае проходили съемки фильма «Одна». Исторический фильм «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова также снимали в Прикамье.