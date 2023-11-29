Съемки сериала «Последний год» стартуют в Перми

Съемки многосерийного фильма «Последний год» стартуют в Перми. Пермская кинокомпания объявила поиск реквизита для работы и сообщила об этом в соцсетях.

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«Пермская кинокомиссия в поисках дома для съемок многосерийного фильма», – сказано на официальной странице соцсети «ВКонтакте» Пермской кинокомпании.

Отмечено, что дом должен быть в формате родового гнезда, в котором много лет живет или проживала ранее обеспеченная семья. Указан период проведения съемок: с 5 января до 31 марта 2024 года. Кроме того, в паблике можно увидеть и другие посты, в которых указано, что компания также находится в поисках автомобилей – легковых седанов и паркетников преимущественно иностранного производства.

Также для съемок нового фильма пермским киношникам необходима крупная кошка, которую по сценарию поймают на крыше и пустят жить в дом. «Важно, чтобы кошка была ручная, чтобы во время съемочного процесса никуда не убежала», – отмечается в паблике кинокомпании.