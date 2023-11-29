Фильм "По щучьему велению" лидирует в прокате пятую неделю подряд

Фильм "По щучьему велению" снова оказался в лидерах российского бокс-офиса, собрав в сумме 2,232 млрд рублей. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

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Издание отмечает, что сказка с Никитой Кологривым в главной роли заняла пятую строчку по кассовым сборам среди всех российских проектов. Сейчас она лидирует в прокате уже пятую неделю подряд, собрав за уикенд 133 млн рублей.

Вышедший 23 ноября спортивный фильм "Хоккейные папы" стартовал с кассой 58 млн рублей. По данным "БК", это третий результат в истории компании "НМГ Кинопрокат" - ее ленты "Мистер Нокаут" и "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее" собирали на дебютной неделе по 58,9 млн рублей.

Третью строчку заняли пиратские релизы. Научно-фантастический боевик "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах" заработал 46,5 млн рублей.

Новая картина режиссера Романа Полански "Дворец" с Александром Петровым собрала в первую неделю 18,2 млн рублей. Генеральный директор компании "Про:взгляд" Татьяна Долженко отметила в беседе с "БК", что лента оправдала ожидания прокатчиков.