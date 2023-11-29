Любимова сообщила, что россияне отдают предпочтение комедиям, анимации и семейному кино

Наибольшей популярностью среди российских кинозрителей пользуются комедийные, анимационные, приключенческие и семейные фильмы. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова , выступая с докладом на правительственном часе в Государственной думе .

"Позволю себе остановиться и сказать буквально несколько слов о предпочтениях российских кинозрителей и некоторых успехах нашего кинематографа. Наиболее популярными у зрителей жанрами стали именно анимационные, приключенческие и семейные фильмы, добрые комедии", - сказала она.

Министр подчеркнула, что почти четверть в общем объеме сборов 2023 года принесли российские фильмы в жанре семейного кино. В качестве примера Любимова напомнила об успехе картины "Чебурашка",ставшей самым кассовым российским фильмом (6,7 млрд рублей). Вторым кассовым релизом года в жанре семейного кино к этому моменту стала экранизация сказки "По щучьему велению". Картина Александра Войтинского собрала в прокате больше 2,2 млрд рублей.