Минкульт назвал причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

Минкульт России отозвал прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева из-за негативной реакции зрителей в соцсетях после выхода фильма в сети и их жалоб, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что фильм вызвал неоднозначную редакцию в обществе из-за тематики межнациональной розни.
«Фильм вызвал неоднозначную редакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе. Насколько это постоянно спорная тема. Изначально фильм, который получил прокатное удостоверение и прошел на фестивалях (...) и был представлен в российских кинотеатрах, когда появился на онлайн-платформах, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях, были направлены сотни обращений людей, которые видели фильм немного иначе», — сказала Любимова на правительственном часе в Госдуме, передает «Интерфакс». При этом она отметила, что в министерстве прошли встречи с создателями картины.
Ранее Роскомнадзор приостановили онлайн-прокат этой картины. Газета «Ведомости» сообщала о том, что надзорное ведомство выявило в киноленте «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России» и потребовал от видеосервисов устранить нарушение. После направления требования регулятора онлайн-кинотеатры удалили «Айту» из своих библиотек.
«Айта» — якутский художественный фильм 2022 года, премьера которого состоялась 30 марта 2023 года. В основе сюжета «Айты» — история якутской школьницы, которая из-за несчастной любви решает покончить жизнь самоубийством, оставив записку: «Афоня, я тебя ненавижу!». Айта умирает в больнице, выясняется, что она была беременна. Афоней зовут русского полицейского, и все подозрения падают на него. Отец Айты — Айаал решает отомстить. Минкультуры выдало кинокартине «Айта» прокатное удостоверение в феврале 2022 года.