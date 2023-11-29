Минкульт назвал причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Айта»

«Фильм вызвал неоднозначную редакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе. Насколько это постоянно спорная тема. Изначально фильм, который получил прокатное удостоверение и прошел на фестивалях (...) и был представлен в российских кинотеатрах, когда появился на онлайн-платформах, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях, были направлены сотни обращений людей, которые видели фильм немного иначе», — сказала Любимова на правительственном часе в Госдуме, передает «Интерфакс». При этом она отметила, что в министерстве прошли встречи с создателями картины.