Фильм или сериал по Cyberpunk 2077 выйдет не раньше 2025 года

В начале октября студия CD Projekt RED анонсировали проект с живыми актёрами по Cyberpunk 2077. В разработке фильма или сериала разработчикам поможет студия Anonymous Content, которая работала в том числе над «Выжившим» с Леонардо Ди Каприо и «Мистером Роботом».

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Спустя полтора месяца во время разговора с инвесторами коммерческий директор CD Projekt RED Михал Новаковски поделился новыми подробностями проекта. По его словам, фильм или сериал по Cyberpunk 2077 точно не выйдет в следующем году — в 2024-м должно начаться полноценное производство.

Мы не будем вдаваться в конкретные детали, но наш проект с живыми актёрами в сотрудничестве с Anonymous Content точно не выйдет в 2024 году. Однако именно в следующем году стартует его полноценное производство.