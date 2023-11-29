Тайка Вайтити заявил, что снял «Тор: Рагнарек», потому что ему нужны были деньги
В понедельничном выпуске подкаста «Smartless» оскароносный режиссер признался, что, несмотря на огромную популярность кинематографической вселенной Marvel, ему изначально было «неинтересно снимать подобные фильмы».
Тайка Вайтити не стесняется откровенничать о том, почему он стал частью вселенной Marvel с фильмом 2017 года «Тор: Рагнарёк».
«Это не входило в мои планы относительно карьеры художника-постановщика, но я был беден, и у меня только что родился второй ребенок, - сказал Вайтити. - И я подумал, что возможно это отличная возможность накормить детей».
Он также в шутку отметил, что в то время ему казалось, что представители фэндома Marvel «ненавидят» тот факт, что его выбрали для участия в фильме. До этого фильма Вайтити был известен как соавтор сценария, сорежиссер и актер в картинах «Чем мы заняты в тени» 2014 года и «Охота на дикарей» 2016 года.