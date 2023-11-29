За что убрали с экранов фильм «Айта»: кого он оскорбил, кто защищает

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у снятого в Якутии фильма «Айта» из-за «резко негативной реакции зрителей», заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

© Кадр из фильма "Айта"

О чем этот фильм, чем он оскорбил зрителей, какие фильмы в России лишились прокатных удостоверений?

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Что за фильм «Айта»

Премьера фильма «Айта», снятого режиссером Степаном Бурнашевым, на большом экране состоялась 30 марта 2023 года. При небольшом бюджете он стал самым кассовым якутским фильмом в истории и получил только положительные отзывы у российских кинокритиков. На открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в декабре 2022 года Бурнашев получил приз за лучшую режиссуру, а актер Иннокентий Луковцев — за лучшую мужскую роль.

Действие фильма происходит в маленькой якутской деревне, изолированной от окружающего мира сильными дождями. Когда дочь охотинспектора Айта совершает попытку самоубийства, на полицейского Афанасия падает подозрение в интимной связи со школьницей. Ситуация быстро перерастает в серьезный конфликт с национальной подоплекой, над русским полицейским пытаются совершить самосуд, однако в итоге оказывается, что он невиновен.

Через полгода после премьеры фильма Роскомнадзор потребовал удалить его из всех онлайн-кинотеатров. В ведомстве заявили, что «Айта» содержит «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

За что запретили фильм «Айта»

Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Айта» в феврале 2022 года и отозвало его 25 сентября 2023 года. Ольга Любимова в Госдуме заявила, что это было сделано из-за «неоднозначной реакции» российского общества.

«Мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию самой тематики межнациональной розни в нашем обществе. Насколько это постоянно спорная тема. Изначально фильм, который получил прокатное удостоверение и прошел на фестивалях <...> и был представлен в российских кинотеатрах, когда появился на онлайн-платформах, вызвал очень резко негативную реакцию и в социальных сетях, были направлены сотни обращений людей, которые видели фильм немного иначе», — заявила Любимова.

По ее словам, в Минкультуры прошли встречи с создателями картины. Любимова обещала работать над тем, чтобы «сделать более тактичными такие темы, которые могут вызвать такое раздражение в современном обществе».

Кто защищал фильм «Айта»

После того как Роскомнадзор заявил, что «Айта» «противоречит принципам единства народов России», режиссер фильма Степан Бурнашев указал, что сюжет его картины имеет прямо противоположный посыл.

«История как раз о том, что деление людей на „своих“ и „чужих“ может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры», — заявил он.

На следующий день после отзыва у «Айты» прокатного удостоверения, глава Якутии Айсен Николаев выступил в защиту Степана Бурнашева. Он подчеркнул, что знает его исключительно как патриота и уверен, что он не мог снять «националистическое» кино. Не увидел ничего предосудительного в «Айте» и председатель постоянного комитета по культуре и СМИ Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

«У нас в стране запрещена цензура. Если есть основание, нужно ведь четко объяснить, в чем вина и по каким пунктам режиссер неправ. Не вижу оснований для запрета к прокату фильма "Айта"», — заявил он.

В середине октября группа из 70 российских киноведов и кинокритиков направила в Минкульт и Роскомнадзор открытое письмо в поддержку Степана Бурнашева и фильма «Айта», где заявили, что «безапелляционные отказы в выдаче прокатных удостоверений стали порочной практикой Министерства культуры» и противоречат Конституции России.

Какие еще фильмы убрали из проката в России

За минувший год ряд фильмов и сериалов в России были лишены или не смогли получить прокатные удостоверения.

Так, в ноябре Минкульт отказался выдать прокатное удостоверение фильму «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева, премьеры картины были сорваны. Несмотря на то что весной играющий в фильме рэпер Птаха заявлял, что картину разрешили в прокат и дали статус «национального кино».

Вместе с «Айтой» была снята с проката комедия «Кандидат» якутского режиссера Дмитрия Шадрина: в Роскомнадзоре и Минкульте обвинили картину в «пропаганде нетрадиционных ценностей» из-за присутствия в кадре мужчины, переодетого женщиной. Решение вызвало смешанную реакцию: так, зампред комитета по информационной политике в Госдуме РФ Евгений Попов назвал реакцию ведомств «сюром», однако зампред комитета по культуре Александр Шолохов призвал «доверять компетентным службам».

Также прокатной лицензии лишился сиквел фильма «Непосредственно Каха» режиссера Виктора Шамирова после скандала, вызванного показанной в картине сцены изнасилования спящей девушки.

Минкультуры не озвучило причин, по которым осенью 2023 года не смог получить прокатное удостоверение фильм Александра Сокурова «Сказка», в котором в потустороннем мире встречаются Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и Уинстон Черчилль.

Также Минкульт отозвал прокатные удостоверения у сериалов «Безбашенная» с Екатериной Варнавой и «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским. Причины не назывались, однако СМИ предположили, что причиной стала критика актеров в адрес специальной военной операции России.