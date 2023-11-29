Концерт группы 25/17 состоится 9 декабря в Москве

В Москве пройдет первый стадионный концерт группы 25/17. Об этом "Газете.Ru" сообщили представители коллектива. Выступление состоится 9 декабря на стадионе "ВТБ Арена". На концерте группа исполнит все свои хиты, а также презентует новые треки с альбома "Радость встреч и расставаний". Группа 25/17 была основа в 2002 году как сольный проект бывшего участника омской рэп-группы "Ртуть" Андрея Позднухова (Бледного). Изначально коллектив назывался "Иезекииль 25:17". Название происходит от Библейского стиха из книги ветхозаветного пророка Иезекииля. Также на название музыканта вдохновил фильм "Криминальное чтиво", где этот отрывок цитируется в искаженном виде. В 2004 году 25/17 выпустили свой дебютный альбом "Честное слово третьего подземелья" при поддержке лейбла группы "Многоточие" - Dots Family Records. В 2005 году в состав группы вошла певица Тома Амот, а в 2006-м - Антон Завьялов (Ант). В 2008-м группа выпустила второй альбом "Засада. Крепче стали". В том же году Амот покинула коллектив. Группа сотрудничала с такими артистами как Loc-Dog, Елка, Глеб Самойлов.