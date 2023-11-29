Кристофер Нолан: «Хранители» Зака Снайдера опередили свое время

В 2009 году режиссёр Зак Снайдер выпустил свой первый супергеройский фильм — «Хранители». Лента основана на одноимённом комиксе Алана Мура, события которого разворачиваются в альтернативном 1985 году, где продолжается Холодная война между США и СССР. Главным героями оказываются бывшие супергерои-хранители, которые расследует возможный заговор против них.

© Warner Bros.

При бюджете в $ 130 млн кинокомикс собрал всего $ 185 млн, став крупным провалом для Warner Bros. Кристофер Нолан, режиссер трилогии о Бэтмене и многих других знаменитых фильмов, дал этому рациональное объяснение. По мнению британского постановщика, «Хранители» попросту опередили своё время. Выйди они уже после «Мстителей» (2012), всё могло сложиться иначе.

Я всегда считал, что «Хранители» опередили своё время. Идея команды супергероев, которую он так блестяще передал на большом экране, тогда была слишком нова для кино. Было бы интересно посмотреть, как бы его восприняли, если бы он вышел после «Мстителей».