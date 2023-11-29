Netflix поделился новыми кадрами из шестого сезона «Короны»

После гибели в автокатастрофе принцессы Дианы события в ней будут строиться вокруг Елизаветы II , тогдашнего принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз, а также принцев Гарри, Уильяма и Кейт Миддлтон . Роли молодого принца и его подруги, с которой он познакомился в Сент-Эндрюсском университете, исполнили Эд Маквей и Мег Беллами, соответственно.

В частности, на одном из снимков можно увидеть, как Миддлтон в платье начинающего дизайнера принимает участие в студенческом дефиле. Согласно истории, «голый» наряд сыграл не последнюю роль в том, что принц Уильям обратил на Кейт особенно пристальное внимание. Кроме того, в серии фотографий фигурируют Чарльз и Камилла, Елизавета II и принц Филлип, а также принц Гарри.