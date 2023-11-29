Появился первый кадр из «Соника в кино 3» — с ежиком Шэдоу

29 ноября Paramount Pictures опубликовала первый кадр из фильма «Соник в кино 3». На нем можно увидеть ежика Шэдоу — заклятого врага Соника.

© Кадр из "Соника 3 в кино"

Вероятно, авторы будущей ленты показали кадр в честь возобновления съемок с живыми актерами. Поскольку, напомним, полноценное производство «Соника в кино 3» стартовало ещё в июле этого года.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация становится хуже, когда Эггман получает мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволяет ему создать металлическую версию Соника. На помощь в итоге приходят Эми и кот Биг.