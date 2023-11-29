Продюсер «Бригады» попросил отстать от сериала «Слово пацана»

Ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец потребовала запретить картину из-за якобы романтизации бандитизма

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За последние несколько недель новый российский сериал «Слово пацана» вызвал ажиотаж среди подростков. Молодые ребята подражают главным героям: бреются налысо, надевают «спортивки» и сбиваются в банды. Общественники отнеслись к новому кинохиту негативно и потребовали запретить картину из-за якобы романтизации бандитизма (Роскомнадзор уже начал проверку). Другого мнения придерживается продюсер сериала «Бригада» и исполнитель роли каскадера Александр Иншаков. Он считает, что на подростковую преступность влияет не кинематограф, а семья.

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«Надо больше внимания уделять детям, растить их так, чтобы они были гражданами, защитниками своей Родины. Фильмы снимают, потому что есть информация, которую хочется донести. А омбудсмены и прочая нечисть, которой не положено там сидеть, — они вызывают у меня вопросы и раздражение», — заявил Иншаков Daily Storm.

Продюсер признался, что пока не видел сериал, но тематика 90-х, по его мнению, уже неактуальна: «Сейчас другие времена, другие заботы, другие проблемы», — добавил он.

«Разве фильмы «Крестный отец» и «Однажды в Америке» породили преступность в США? Нет... В Советском Союзе [бандитизма] быть не могло. Фильмы были разные, но они учили добру, любви, нормальным человеческим отношениям. Но жизнь такая, что она диктует свое. После Афганистана ребята пришли с войны брошенные, никому не нужные, а жить надо было, зарабатывать, семью кормить... Куда деваться?! Вот и началось это безобразие. Сейчас то же самое», — рассуждает Иншаков.

Желание подростков подражать героям кинокартин и выплескивать таким образом свои эмоции — это глобальная социальная проблема, а не родительская, отмечает психотерапевт Софья Сулим. Запрет фильмов и сериалов в данном случае — не выход, так как это вызовет среди молодого поколения еще больший интерес.

«Я бы отстала от бедных родителей, их уже замучили. Понятно, что они ответственны за своих детей. Но то, о чем вы говорите, — это социализация. У подростка период взросления и его ведущая деятельность — общение со сверстниками, просмотр фильмов и поиск своей идентификации. Подростки берут одобряемую в своей среде идентификацию оттуда, откуда доступно», — утверждает специалист.

Именно в этом возрасте у молодежи происходит рождение своего «я», близкого ко взрослому. Нет вины подростков в том, что они увлекаются такими произведениями, подчеркнула Сулим.

«Есть и другие произведения, связанные с насилием и подражанием таким героям. Подростки — заложники своего времени, и это печальная статистика. Потому что когда выходит что-то более понятное не где-то там, а здесь, они находят, через что свои подростковые гормональные импульсы проявить. Это очень сложно, потому что физиологически они не могут справиться с этим. Такие фильмы — выброс эмоций, через которые они могут ощущать себя включенными в жизнь. Подросток — это бунтующая личность», — обратила внимание психотерапевт.

Криминалист Евгений Ищенко допускает, что опасения взрослых касательно сериала «Слово пацана» преувеличены. По его мнению, не вся российская молодежь настроена отрицательно и «бросает свою энергию на криминал».

«Не думаю, что показ такого сериала породит волну преступности. Слава богу, не все придурки среди молодежи. Да, есть, конечно, дети богатеньких родителей, которые от пресыщения не знают, что делать, дети безработных, пьющих родителей, которые от безысходности могут пойти на преступление. Это проблема большая и очень интересная», — указал криминалист.

Ищенко также напомнил про пожар на Останкинской телебашне в 2000 году: тогда на некоторое время прекратили показ фильмов, в том числе криминального содержания.

«И произошло резкое снижение насильственной преступности где-то на 20%. Можно ли связать эти два факта? Бог его знает! Но я бы, например, не исключил», — сказал криминалист.

Ищенко призвал не проводить прямую аналогию нового сериала с возникновением стычек между молодыми людьми, поскольку на это в том числе влияют и среда, в которой растут дети, и воспитание, и многое другое.

«Думаете, все наши подростки дружно садятся и смотрят сериал? Маловероятно», — заключил он.