Вышел дебютный трейлер приквела комедии «Третий лишний»

Вышел дебютный трейлер сериала «Тед» — приквела комедии «Третий лишний»
29 ноября вышел дебютный трейлер мини-сериала «Тед» (Ted) — приквела комедии «Третий лишний» с Марком Уолбергом в главной роли. Действия шоу развернутся в 1993 году.
Говорящий плюшевый медведь Тед живет дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета. Вместе с ними домашний быт разделяют родители подростка и его кузина Блэр. Тед может плохо влиять на Джона, однако он очень верный друг, который всегда готов пойти на всё ради своего приятеля.
Главные роли в шоу исполнили Макс Буркхолдер, Аланна Юбак, Скотт Граймз и Джорджия Уигхэм. Режиссером сериала выступил Сет МакФарлейн («Третий лишний 2», «Гриффины»).
Премьера мини-сериала «Тед» состоится в 2024 году. Точная дата выхода пока не раскрывается.
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