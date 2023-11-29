Вышел дебютный трейлер приквела комедии «Третий лишний»

Говорящий плюшевый медведь Тед живет дома у своего лучшего друга, 16-летнего Джона Беннета. Вместе с ними домашний быт разделяют родители подростка и его кузина Блэр. Тед может плохо влиять на Джона, однако он очень верный друг, который всегда готов пойти на всё ради своего приятеля.