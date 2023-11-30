Появилось изображение Ани Тейлор-Джой в образе Фуриосы из приквела «Безумного Макса»

Warner Bros. посетила выставку CCXP в Бразилии и показала посетителям первое изображение Ани Тейлор-Джой в образе Фуриосы из приквела «Безумного Макса». Можно оценить, как актриса смотрится в роли молодой героини.

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Кадрами с мероприятия поделилось издание Collider. Кроме молодой Фуриосы, Warner Bros. не решилась показать что-то ещё.

Съёмки фильма завершились ещё в октябре прошлого года. Режиссёром картины выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Макса.

Главные роли в картине исполнили Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт и Том Бёрк. Фильм расскажет предысторию Фуриосы — однорукой женщины-воительницы, которую в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон.