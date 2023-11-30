Все главные актеры хоррора «Черный телефон» вернутся к своим ролям в продолжении

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. В фильме рассказывалось про жуткого маньяка в маске, который похищал детей. Однажды он похитил мальчика Финни Блейка и, казалось бы, что надежды на спасение нет, однако с героем отключённому телефону начинают звонить предыдущие жертвы убийцы, чтобы помочь мальчику выбраться из плена детоубийцы.