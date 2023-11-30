Провожаем осень 2023: 10 лучших мультфильмов, вышедших за этот период

Осень заканчивается — на это намекает не только календарь, но и снег, который уже вовсю заметает города. Что же радовало нас эти три месяца?

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Конечно же, мультфильмы — в кино и на стриминговых сервисах. Внашей подборке вы найдёте 10 самых ярких и уютных полнометражных мультфильмов, вышедших за последние три месяца.

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В финале зрителей ждёт традиционное голосование за любимчика — не упустите возможность помочь своему полюбившемуся мультфильму за эту осень.

Этот список составлен в порядке хронологического выхода проектов, в итоговом материале можно будет узнать, кто на первом месте.

№ 1. «Пернатый патруль»

Дата выхода:7 сентября

О чём: Орлёнок по имени Златоклюв — воспитанник… куриц. Его жизнь неплоха до того момента, как он не начинает думать, что что-то с ним не так: чтобы разобраться в себе, приходится отправиться в далёкий Птицеград, где сплошь и рядом его настоящие родственники. Он присоединяется к престижному Пернатому патрулю, но реальность порой оказывается суровее, чем мечты.

Дата выхода: 14 сентября

О чём: Вторая часть «Дозора Джунглей» не менее экзотическая, чем первая. Звериная команда отправляется на поиски загадочного учёного, некогда создавшего опасное вещество, которым покрыты джунгли. На счету каждая минута, ведь сезон дождей уже близко.

Дата выхода: 12 октября

О чём: Мультфильм о пятерых башкирах, ставших участниками сразу двух исторических событий: русско-шведской и Отечественной войн 1812 года. Такое имя они получили в честь бога любви Амура, меткого стрелка, такого же меткого, как и башкирские воители.

№ 4. «Смешарики снимают кино»

Дата выхода: 12 октября

О чём:Смешарики решают снять своё Большое Кино! Как водится, такой сложный процесс не обходится без казусов, весёлых моментов и постоянных споров. Руководит съёмками Крош, так что героям лучше подготовиться к активной работе.

Дата выхода: 12 октября

О чём: В третьем мультфильме серии Розочка узнаёт страшную тайну Цветана — оказывается, в детстве он был членом не самого удачливого бойсбенда. Теперь ему придётся вернуться к позорному прошлому, чтобы спасти своих братьев от злодеев, похищающих их талант.

№ 6. «Страшилка и тайна города света»

Дата выхода: 2 ноября

О чём: Отец каждый день обучает Арки настоящим чудесам — это очень весело, но ещё и очень опасно. Когда её отца похищает злой учёный, героине приходится собрать все силы и преодолеть свои страхи, чтобы отправиться на его поиски в таинственный город света.

Дата выхода: 9 ноября

О чём: Одно из крыльев мотылька Патрика так и не развилось до конца, но это не мешает ему строить грандиозные планы о полётах. Не беда — у него есть верные друзья, находчивость и, самое главное, заветная мечта.

№ 8. «Супермозг»

Дата выхода: 16 ноября

О чём: В головах подростков иногда бывают самые странные вещи… У этого, например, в голове поселяются пришельцы. И они прибыли на Землю с самыми хорошими намерениями, вот только не все это понимают.

№ 9. «Лео»

Дата выхода: 21 ноября

О чём: Ящер Лео уже 74 года живёт в пятом классе обычной школы. Однажды он узнаёт, что ему подобные живут 75 лет, значит, ему остался всего год. Спасением кажется побег из школы, но действительно ли это хороший выход?

№ 10. «Большое маленькое приключение»

Дата выхода: 23 ноября