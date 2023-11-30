На Okko вышел документальный фильм, посвященный финалистам чемпионата «Абилимпикс»
В онлайн-кинотеатре Okko 25 ноября широкой аудитории были презентованы документальный фильм и серия роликов Без границ. Герои документального фильма и серии видеороликов Без границ наглядно демонстрируют, что нет ничего невозможного, никакие обстоятельства не в состоянии помешать самореализоваться целеустремлённому человеку.
Фильм – прекрасная иллюстрация преодоления преград героями, раскрывающий тайну несгибаемости духа этих необычайной силы воли талантливых людей, обладающих безграничным потенциалом. Герои проекта Без границ – десять победителей Национального чемпионата Абилимпикс.
Создатели проекта – команда Not Alone Production, уже известная зрителю по созданному ранее вдохновенному документальному фильму Краткая история русской культуры. Фильм был создан по заказу Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters совместно с Национальным центром Абилимпикс при поддержке Института развития интернета (АНО ИРИ).
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