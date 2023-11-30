На Okko вышел документальный фильм, посвященный финалистам чемпионата «Абилимпикс»

В онлайн-кинотеатре Okko 25 ноября широкой аудитории были презентованы документальный фильм и серия роликов Без границ. Герои документального фильма и серии видеороликов Без границ наглядно демонстрируют, что нет ничего невозможного, никакие обстоятельства не в состоянии помешать самореализоваться целеустремлённому человеку.