Режиссер «Голодных игр» снимет фильм по книге «Долгая прогулка» Стивена Кинга
Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что режиссёр «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс снимет фильм по книге «Долгая прогулка» Стивена Кинга. Сценаристом будущей экранизации выступит Джей Ти Моллнер («Грешники и праведники»).
Роман «Долгая прогулка» представляет собой антиутопию. Действия произведения разворачиваются в недалёком будущем в США. К этому времени страна превратилась в полицейское государство с тоталитарным правителем, которому подчиняется мощная военная организация под названием «Взводы».
Права на экранизацию книги приобрела кинокомпания Lionsgate. Сумма сделки не раскрывается. До этого над проектом работала студия New Line вместе с режиссёром Андре Эвредалом («Страшные истории для рассказа в темноте»). Картину так и не запустили в производство, поскольку летом 2022 года у компании истёк срок действия прав.
Каст, подробности сюжета и сроки премьеры будущей картины пока не раскрываются.