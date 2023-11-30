Съемки фильма «Битлджус 2» Тима Бертона официально завершены

Режиссёр Тим Бёртон объявил о завершении съёмок фильма «Битлджус 2». Тем самым постановщик опроверг информацию СМИ от середины ноября — они сообщали, что производство было завершено ещё 17-го числа. Премьера ленты состоится 6 сентября 2024 года.

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Съёмки «Битлджуса 2» стартовали ещё летом 2023 года, однако были остановлены на четыре месяца из-за забастовки актёров США. Бёртону оставалось буквально два съёмочных дня, однако гильдия актёров Голливуда не пошла навстречу знаменитому постановщику, из-за чего ему пришлось ждать дополнительные 118 дней до возобновления работы.