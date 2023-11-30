Раскрыты подробности сюжета новой части «Чужого»
На церемонии Gotham Awards актриса Кейлин Спейн, исполняющая одну из главных ролей в новой части культового космического хоррора «Чужой», поделилась подробностями сюжета грядущего фильма.
События картины «Чужой: Ромул» развернуться между первых частей франшизы, но при этом история будет абсолютно никак с ними не связана. Главные герои — группа молодых людей, которые столкнутся с ксеноморфами.
Над проектом работает команда, создавшая образ оригинальных Чужих для фильма Джеймса Кэмерона. Съемки новой картины начались еще весной 2023 года, но из-за забастовки Гильдии актеров их пришлось приостановить. «Чужой: Ромул» выйдет 16 августа 2024 года. Ранее создатели Cyberpunk 2077 выпустили мини-сериал, раскрывающий лор игры.