Раскрыты подробности сюжета новой части «Чужого»

На церемонии Gotham Awards актриса Кейлин Спейн, исполняющая одну из главных ролей в новой части культового космического хоррора «Чужой», поделилась подробностями сюжета грядущего фильма.

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События картины «Чужой: Ромул» развернуться между первых частей франшизы, но при этом история будет абсолютно никак с ними не связана. Главные герои — группа молодых людей, которые столкнутся с ксеноморфами.