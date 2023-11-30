Для настроения: 10 лучших рождественских фильмов всех времён

Новогодняя и рождественская пора — особенное время, которому нужна особенная атмосфера. Создать её поможет кино — новогоднее, семейное, весёлое, иногда — чуточку грустное:"

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Один дома" (Home Alone, 1990)

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Культовая комедия о мальчике, оставшемся дома во время рождественских каникул и смело противостоявшем воришкам. Эта история совсем не страшная, несмотря на кажущуюся остросюжетность. Юный главный герой демонстрирует недетскую смелость и находчивость, и это выглядит очень весело.

"Эльф" (Elf, 2003)

Смешная и трогательная история о сироте, который отправился на поиски отца, путешествуя в мешке Санты. Встреча с родителем закончилась совсем не так, как хотелось главному герою, однако, став взрослым, он нашёл в себе силы вернуть себе веру в людей, а людям — веру в Санта Клауса.

"Гринч — похититель Рождества" (How the Grinch Stole Christmas, 2000)

Монстр, вознамерившийся похитить Рождество, едва ли может оставить равнодушными маленьких и взрослых зрителей. Да, Гринч — отрицательный герой, но его попытки лишить людей праздника уж очень смешны и наивны. К тому же, ничего у него не выйдет, Рождеству всё равно быть!

"Чудо на 34-й улице" (Miracle on 34th Street, 1947)

Добрая история о человеке, вынужденном перевоплотиться в Санту. Но он так органичен в этой роли, что и сам поверил — Санта существует! Более того, Санта — он! Может быть, именно потому, что Крис так верит в себя и «предлагаемые обстоятельства», ему верят дети? А заслужить их доверие очень и очень непросто…

"Эта прекрасная жизнь" (It's a Wonderful Life, 1946)

Всем нам хочется верить в ангелов. Хотя бы в канун Рождества. Ангелы нужны людям всегда, а особенно — в те моменты, когда в сердцах других предпраздничная суета и приятные семейные хлопоты, а в твоём — одиночество и ощущение своей ненужности даже тем немногим, кто рядом…

"Рождественская история" (A Christmas Carol, 1984)

Одна из (и, пожалуй, самая ламповая) экранизация повести Чарльза Диккенса, напоминающей о необходимости проявления доброты и щедрости.

"Однажды в Рождество в Нью-Йорке" (Elf: Buddy's Musical Christmas, 2014)

Музыкальный мультфильм по мотивам фильма «Эльф». Другими словами — версия фильма, адаптированная к восприятию юной аудитории.

"Полярный экспресс" (The Polar Express, 2004)

Волшебная анимационная история о мальчике, отправляющемся в поезде на Северный полюс. Маленький Крис вместе с другими детьми едет в гости к Санте. У каждого из детей своё отношение к грядущему празднику — кто-то и вовсе не рад ему. Но доброта и смелость Криса творит чудеса, не менее ценные, чем подарки Санты.

"Отпуск по обмену" (The Holiday, 2006)