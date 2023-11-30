Кайли Дженнер посетила премьеру фильма «Вонка» в Лондоне

«Я понял, что во всём, над чем я работал, была серьёзность, а здесь мне нужно было раскрепоститься и играть, как в школе, но я не делал этого 10 лет или что-то вроде того. Но как только дело пошло полным ходом, появилось ощущение, что рождается настоящие чудо», — признался Тимоти.