Персональная фанатка: Кайли Дженнер посетила премьеру фильма «Вонка» в Лондоне
Кайли Дженнер пришла поддержать Тимоти Шаламе в его последней работе. Она оказалась на мировой премьере картины «Вонка», состоявшейся во вторник в Королевском фестивальном зале в Лондоне. Актёр, одетый в яркий костюм Tom Ford и ожерелье от Cartier, позировал с коллегами на красной дорожке и делал селфи с поклонниками.
Хотя Дженнер не появилась на красной дорожке, источник сообщил, что 26-летняя звезда посетила британскую премьеру и вечеринку после неё. Сам номинант на премию «Оскар» рассказал, что вызов этой роли заключается в том, чтобы жить и любить своё дело по-максимуму.
«Я понял, что во всём, над чем я работал, была серьёзность, а здесь мне нужно было раскрепоститься и играть, как в школе, но я не делал этого 10 лет или что-то вроде того. Но как только дело пошло полным ходом, появилось ощущение, что рождается настоящие чудо», — признался Тимоти.
В начале этого месяца Дженнер также пришла посмотреть, как Шаламе ведёт шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке. В последние месяцы пару не раз видели вместе, в том числе на концерте Бейонсе в сентябре, где они поцеловались в толпе во время шоу. Чувствуем, отношения пары выходят на новый уровень!