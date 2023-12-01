Вышел первый трейлер фильма «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой в главной роли
Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Фуриоса» — это приквел «Безумного Макса». В центре сюжета оказывается Фуриоса — однорукая женщина-воительница, которую в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. В приквеле молодую героиню сыграла Аня Тейлор-Джой.
В ролике показали не только Фуриосу, но и персонажа Криса Хемсворта, который для роли заметно преобразил свой образ.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros.
Съёмки фильма завершились ещё в октябре прошлого года. Режиссёром картины выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Макса.
Вместе с Тейлор-Джой и Хемсвортом в картине сыграл и Том Бёрк.
В мировой прокат ленту планируют выпустить 24 мая 2024 года.
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