Утекла дата премьеры второго сезона сериала Halo

Пользователи обратили внимание, что Paramount Pictures открыла на официальном YouTube-канале доступ к первому сезону сериала Halo, но доступен он лишь в США.

Вместе с этим в описание эпизодов компания добавила дату премьеры второго сезона. Если верить информации, сезон ожидается 8 февраля 2024 года. Сейчас дату уже удалили. Скорее всего, Paramount добавила её случайно.

Первый сезон сериала Halo вышел в начале 2022 года. Шоу получило в целом положительные отзывы от критиков и зрителей за качественную постановку и любовь авторов к оригинальному произведению.