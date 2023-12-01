Аналитики выяснили, какие фильмы россияне смотрели чаще всего осенью
Аналитики онлайн-кинотеатра KION выяснили, какие фильмы россияне смотрели чаще всего осенью. Результаты исследования имеются в распоряжении «Вечерней Москвы».
По статистике в этот сезон россияне смотрят больше кинолент, чем летом. Так, время просмотра фильмов суммарно увеличилось на семь процентов, а время просмотра с телевизоров и компьютеров выросло на 11 процентов. В то же время россияне стали реже смотреть кино с телефона: показатели снизились на девять процентов.
Среди самых популярных среди жителей России сериалов за период с 1 сентября по 30 ноября стали драма «Жизнь по вызову 2», комедия «Лада Голд», детектив «Замаячный» и медицинский сериал «Тест на беременность». Среди иностранных сериалов россияне больше всего смотрели турецкую мелодраму «Постучись в мою дверь».
Любимыми жанрами россиян аналитики назвали комедию, детектив и мелодраму, а самыми популярными среди зрителей актерами стали Павел Прилучный и Светлана Иванова.
Ранее аналитики назвали наиболее популярные мультфильмы у детей. Летом большой популярностью у детей пользовались мультфильмы «Маленький воин», «Яга и книга заклинаний» и «Детектив Финник».