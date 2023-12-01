Аналитики выяснили, какие фильмы россияне смотрели чаще всего осенью

По статистике в этот сезон россияне смотрят больше кинолент, чем летом. Так, время просмотра фильмов суммарно увеличилось на семь процентов, а время просмотра с телевизоров и компьютеров выросло на 11 процентов. В то же время россияне стали реже смотреть кино с телефона: показатели снизились на девять процентов.