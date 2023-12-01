Белла Рамзи: второй сезон сериала The Last of Us будет лучше первого

Недавно звезда сериала The Last of Us Белла Рамзи пообщалась с журналистами издания LADbible. В ходе разговора актриса поделилась мыслями касательно второго сезона шоу. По её мнению, он получится лучше первого.

© Чемпионат.com

Есть большой страх, что второй сезон выйдет не таким хорошим, как первый, однако я очень верю в нашу потрясающую команду. Мне кажется, что у нас всё получится и мы превзойдём его [первый сезон].

Ранее шоураннер сериала Крейг Мэйзин заявил, что в зависимости от задумок сценаристов проект может получить от трёх до пяти сезонов. Премьера первого сезона экранизации состоялась в 2023 году — он получил крайне положительные отзывы от критиков и зрителей.