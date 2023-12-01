Нина из «Кавказской пленницы» и Гюльчатай: каких персонажей озвучила Надежда Румянцева

Надежда Румянцева – актриса, которую обожали миллионы. На всю страну она прославилась как Тося Кислицина из «Девчат», Надя Берестова из «Неподдающихся», Люда Добрыйвечер из «Королевы бензоколонки». Фильмография артистки исчисляется десятками характерных, запоминающихся ролей. Однако помимо неоспоримого актерского таланта, одним из достоинств веселой блондинки был и ее голос. Румянцева – легенда дубляжа и гений озвучания. MIR24.TV вспомнил самых ярких персонажей, за которых говорила звезда советского кино.

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Смотрите х/ф «Крепкий орешек» с участием Надежды Румянцевой в главной роли 7 декабря в 22:20 на телеканале «МИР».

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Нина – «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В роли спортсменки, комсомолки и просто красавицы цирковая артистка Наталья Варлей смотрелась весьма органично. Она сама исполняла трюки, ныряя в ледяную реку, карабкаясь по скалам и лихо выруливая на автомобиле по горным серпантинам. Но вот озвучить Нину у юной эквилибристки не получалось – никак не могла «попасть в губы» экранной героини.

Леонид Гайдай решил привлечь к делу профессионала. Для этого ему пришлось выбивать дополнительные средства, чтобы нанять актера дубляжа. При этом комиссии режиссер заявил, что у Варлей слишком низкий голос, а активной и жизнерадостной Нине нужен более звонкий. Как только Гайдай получил одобрение комиссии, он сразу же обратился к Надежде Румянцевой. Он знал, что в вопросах озвучки она настоящий мастер. И артистка действительно выполнила работу безупречно.

В итоге Варлей за весь фильм произнесла только одну фразу своим голосом: «Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью!» Остальные реплики главной героини звучат из уст Румянцевой, ну а песню про медведей исполнила Аида Ведищева.

Гюльчатай – «Белое солнце пустыни»

Как только фильм о похождениях красноармейца Сухова вышел на экраны, его сразу полюбили зрители. Картину, которой прокатчики поставили всего лишь вторую категорию, посмотрели десятки миллионов человек. А большинство реплик героев тут же разобрали на цитаты: «Восток – дело тонкое», «За державу обидно», «Таможня дает добро» и т.д.

Знаменитая фраза «Господин назначил меня любимой женой» звучит из уст младшей жены в гареме Абдуллы – Гюльчатай. За кадром эти слова произносит тот самый обаятельный и веселый голос Надежды Румянцевой.

Высокий тембр артистки идеально вписался в образ юной, наивной и трогательной восточной красавицы. Несмотря на то, что ее появление в фильме было эпизодическим, Гюльчатай удалось стать любимицей публики.

Кстати, сыграть эту героиню довелось сразу двум разным девушкам. Сначала в съемках принимала участие цирковая артистка Татьяна Денисова. Но после того, как она уехала на гастроли, ее место заняла студентка балетного училища Татьяна Федотова.

Изаура – «Рабыня Изаура»

Если в кадре у Румянцевой сложилось амплуа бойкой комсомолки-отличницы, то в дубляже артистке нередко доверяли драматичные роли. Например, в культовом бразильском сериале о рабыне-квартеронке Надежда стала русским голосом главной героини. Сегодня найти версию с советской озвучкой почти невозможно – ее давно сменила адаптация российского производства. Однако в памяти миллионов советских зрителей классический образ красавицы-брюнетки тесно ассоциируется с румянцевскими интонациями.

Примечательно, что именно с выхода «Рабыни Изауры» в СССР началась эпоха мыльных опер. Люди отпрашивались с работы, чтобы увидеть очередную серию про несчастную девушку, а многие стали называть свои дачные участки «фазендами».

После этого Румянцева еще не раз участвовала в озвучке зарубежных сериалов. Она также подарила свой голос мексиканской телезвезде Веронике Кастро в многосерийном проекте «Дикая Роза». Работала за кадром бразильской мелодрамы «Тропиканка», а также продублировала почти всех женских персонажей детективного хита «Твин Пикс».

Мартышка – «38 попугаев»

На счету Надежды Румянцевой немало и заговоривших мультипликационных персонажей. Многие ошибочно полагают, что актриса озвучивала Зайца из «Ну, погоди!», но это не так. На самом деле любимый герой детства говорит голосом Клары Румяновой.

А вот услышать звезду «Девчат» можно в многосерийном мультфильме «38 попугаев». На поучительных историях о четырех обитателях африканских джунглей выросло уже несколько поколений зрителей. Голосом Румянцевой в этой красочной сказке разговаривает любознательная и бойкая мартышка.