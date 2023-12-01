Первый трейлер сериала Fallout выйдет 2 декабря

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Джонатан Нолан и Лиза Джой («Мир Дикого Запада») — первый снял сразу несколько эпизодов шоу. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.