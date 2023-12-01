Первый канал вернет в эфир ток-шоу "Закрытый показ" с Александром Гордоном в роли ведущего. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

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Ранее о том, что Первый канал возвращает в эфир "Закрытый показ", сообщили "Ведомости" со ссылкой на представителя телеканала. В декабре должны пройти записи новых выпусков.

"Подтверждаем", - сообщили в пресс-службе.