Сериал "Друзья" стали больше смотреть после смерти Мэттью Перри
Популярность сериала "Друзья" заметно подросла после смерти одного из актеров основного состава. Мэттью Перри скончался 28 октября, предварительно от сердечного приступа. Точная причина смерти актера еще не названа.
Согласно исследованию Nielsen, с 23 по 29 октября количество минут просмотров шоу подскочило на 31% по сравнению с предыдущей неделей - до 583 млн. Подобных значений сериал не достигал с февраля 2023 года.
Поле смерти актера увеличились и продажи его автобиографии "Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь". Смерть Перри стала шоком для членов семьи и коллег.