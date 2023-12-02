Названы самые популярные сериалы у россиян осенью

Онлайн-кинотеатр KION поделился статистикой активности своих подписчиков.

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Как отмечается, осенью, с наступлением холодов, россияне стали больше проводить времени у экрана — время просмотра видеоконтента выросло на 7%, причем с телевизоров и десктопных устройств — на 11%.

Самыми популярными сериалами за осень стали следующие сериалы (18+): "Жизнь по вызову 2", "Лада Голд", "Замаячный", "Тест на беременность", "Постучись в мою дверь", "Банда "Зиг Заг", "Клиника счастья", "Почка 2", "Ментовские войны".