В фильме "Москва слезам не верит" нашли киноляп

В день, когда герой Баталова встречает Катерину после работы у ее дома, она несет сумки с покупками. Ранее в ее корзине в магазине заметны банки с соленьями и какие-то коробки. В сцене у дома - непрозрачная сумка, слишком легкая для такого количества стеклянных банок, авоська с луком и картофелем и бумажный пакет. Гоша забирает покупки у Катерины, а в прихожей квартиры, в которой они оказались через несколько минут, видно, что в авоське