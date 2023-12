Какие новые фильмы выходят в кино и онлайн в декабре 2023 года

Возвращение Хаяо Миядзаки, Зака Снайдера и Майкла Манна, байопик Леонарда Бернштайна в исполнении Брэдли Купера, драма Тодда Хейнса о неравном браке, "Более странно, чем в раю" Джима Джармуша (впервые в российском прокате), сиквел "Побега из курятника", полнометражное продолжение "Триггера", очередные "Елки" и многое другое. "Газета.Ru" изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в декабре, и рассказывает о самых интересных.

© Studio Ghibli/Grand Electric/Bliss Media/Gloria Sanchez Productions

«Май, декабрь» («May December»), реж. Тодд

Видео дня

С 1 декабря на Netflix

Драма Тодда Хейнса, которую стриминг Netflix купил после премьеры в Каннах в мае, а выпускает в декабре. Отношения супругов Грейси и Джо (Джулианна Мур и Чарльз Мелтон) начались два десятилетия назад, когда Джо был еще тинейджером, а Грейси — 37-летней женщиной. Тогда об их романе писали многие таблоиды. Теперь по мотивам их истории решили снять художественный фильм. Чтобы лучше вжиться в роль, перед началом съемок в гости к паре приезжает актриса Элизабет (Натали Портман), которая должна изобразить Грейси на экране.

«Мальчик и птица» («Kimitachi wa Dou Ikiru ka»), реж. Хаяо Миядзаки

С 7 декабря в кино

Возвращение Хаяо Миядзаки после десятилетнего перерыва — все-таки, как выясняется, не с последней картиной, хотя изначально заявлялось именно так (впрочем, ровно то же самое постановщик говорил и в прошлый раз про «Ветер крепчает»). Сюжет о мальчике, который попадает в фантастический мир в компании говорящей серой цапли.

«Елки 10», реж. Александра Лупашко, Маргарита Спичкина, Дамир Мифтахов и Иван Чехов

С 7 декабря в кино

Очередной выпуск новогоднего киносериала, теперь живущего без своего создателя Тимура Бекмамбетова (продюсеры выкупили у него студию «Базелевс» в начале 2023 года).

«Оставь мир позади» («Leave the World Behind»), реж. Сэм Эсмейл

С 8 декабря на Netflix

«Более странно, чем в раю» («Stranger Than Paradise»), реж. Джим Джармуш

С 14 декабря в кино

Дебютный российский прокат второго фильма Джима Джармуша — про нью-йоркского картежника, чья жизнь меняется после приезда двоюродной сестры из Венгрии.

«Крецул», реж. Александра Лихачева

С 14 декабря в кино

Биографическая драма про дзюдоиста Олега Крецула, который потерял в автомобильной аварии жену и зрение. В главных ролях — Никита Волков («Трудные подростки») и Сергей Волков («Аврора»).

«Моя жена — киллер» («Role Play»), реж. Тома Венсан

С 14 декабря в кино

«Гномы. Новогодний беспредел» («There's Something in the Barn»), реж. Магнус Мартенс

С 14 декабря в кино

«Гремлины» по-скандинавски: комедийный хоррор про американскую семью, которая наследует дом посреди норвежских гор и вступает в схватку с местными амбарными гномами, недовольными перестановками, ярким светом и громкими звуками.

«Побег из курятника: Рассвет наггетсов» («Chicken Run: Dawn of the Nugget»), реж. Сэм Фелл

С 15 декабря на Netflix

Сиквел культового пластилинового мультфильма студии Aardman «Побег из курятника», вышедшего в 2000 году. По сюжету курицы во главе с Джинджер и Рокки (которые успели стать родителями) вламываются на ферму неподалеку от своего нового пристанища, поскольку там готовится что-то подозрительное.

«Семейный план» («The Family Plan»), реж. Саймон Селлан Джонс

С 15 декабря на Apple TV+

Комедийный боевик с Марком Уолбергом и Мишель Монаган (франшиза «Миссия невыполнима», «Настоящий детектив») в главных ролях. Звезда «Третьего лишнего» и «Отступников» играет добродушного семьянина, который некогда был самым опасным киллером в мире. Когда прошлое его наконец настигает, мужчина берет жену и детей в автомобильное путешествие до Лас-Вегаса, где планирует встретиться с человеком, объявившим на него охоту.

«Маэстро» («Maestro»), реж. Брэдли Купер

С 20 декабря на Netflix

Байопик композитора Леонарда Бернстайна, описывающий его историю любви с актрисой Фелицией Монтеалегре. Роль Бернстайна исполнил сам постановщик ленты Брэдли Купер, его жену сыграла Кэри Маллиган.

«Феррари» («Ferrari»), реж. Майкл Манн

С 21 декабря в кино

«Крик. Ночь перед Рождеством» («It's a Wonderful Knife»), реж. Тайлер Макинтайр

С 21 декабря в кино

Комедийный слэшер, переосмысляющий классический фильм «Эта замечательная жизнь» с Джеймсом Стюартом и Донной Рид. По сюжету девушка, которая год назад спасла свой город от сумасшедшего убийцы, загадывает желание: чтобы она никогда не рождалась. Оно исполняется, и после этого героиня оказывается в альтернативной вселенной, где ее не существует, а вот маньяк с ножом — по-прежнему на месте.

«Триггер. Фильм», реж. Александра Ремизова

С 21 декабря на «Кинопоиске»

Полнометражное продолжение сериала с Максимом Матвеевым в роли психолога-провокатора. По сюжету герой, потерявший все, перебирается из столицы на морское побережье, однако прошлое настигает его и на новом месте.

«Rebel Moon. Часть первая: Дитя огня» («Rebel Moon – Part One: A Child of Fire»), реж. Зак Снайдер

С 22 декабря на Netflix

Первый выпуск масштабной космической оперы Зака Снайдера, решившего импортозаместить «Звездные войны», пока компания Disney ничего не предпринимает на больших экранах по поводу одной из своих ключевых франшиз. Вторая часть «Мятежной луны», получившая подзаголовок «Дарующий шрамы», выйдет на Netflix 19 апреля 2024 года.

«Три богатыря и Пуп Земли», реж. Константин Феоктистов

С 28 декабря в кино

В 12-м фильме цикла про героев русских былин троица богатырей встречается с динозаврами и путешествует во времени.

«Идеальные друзья» («The Trouble with Jessica»), реж. Мэтт Уинн

С 28 декабря в кино