Топ-10 лучших фильмов и сериалов 2023 года по версии журнала TIME

Большинство проектов из списков — довольно малоизвестные, но от этого не менее значимые для кино. Среди наиболее громких можно выделить фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, а также сериалы «Наследники» и «Грызня».