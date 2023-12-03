Топ-10 лучших фильмов и сериалов 2023 года по версии журнала TIME
Большинство проектов из списков — довольно малоизвестные, но от этого не менее значимые для кино. Среди наиболее громких можно выделить фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, а также сериалы «Наследники» и «Грызня».
Топ-20 лучших фильмов и сериалов по версии TIME:
Топ-10 фильмов:
- «Опавшие листья»;
- «Маэстро»;
- «Зона интересов»;
- «Присцилла»;
- «Воспоминания о Париже»;
- «Прошлые жизни»;
- «Убийцы цветочной луны»;
- «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»;
- «Дикие сны»;
- «Пассажи».
Достойны упоминания: «Оппенгеймер», «Тихий садовник», «Переводчик», «Истоки», «Эмили», «Бедные-несчастные», «Все мы — чужие», «Рецепт любви», «Прекрасные дни», «Одним прекрасным утром», «Литтл Ричард: Я — это все».
Топ-10 сериалов:
- «Наследники» и «Псы резервации»;
- «Я – Дева»;
- «Заплутавшие»;
- «Грызня»;
- «Проклятие»;
- «Telemarketers»;
- «Связанные насмерть»;
- «Другие двое»;
- «Покерфейс».
Достойны упоминания: «Маленький огонек», «Барри», «Королева Шарлотта: История Бриджертонов», «Рестлеры», «Шершни», «Этот дурак», «Попутчики», «Медведь», «Экстраординарная».