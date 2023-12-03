Топ-10 лучших фильмов и сериалов 2023 года по версии журнала TIME

Большинство проектов из списков — довольно малоизвестные, но от этого не менее значимые для кино. Среди наиболее громких можно выделить фильм «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, а также сериалы «Наследники» и «Грызня».

Топ-20 лучших фильмов и сериалов по версии TIME:

Топ-10 фильмов:

  1. «Опавшие листья»;
  2. «Маэстро»;
  3. «Зона интересов»;
  4. «Присцилла»;
  5. «Воспоминания о Париже»;
  6. «Прошлые жизни»;
  7. «Убийцы цветочной луны»;
  8. «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»;
  9. «Дикие сны»;
  10. «Пассажи».

Достойны упоминания: «Оппенгеймер», «Тихий садовник», «Переводчик», «Истоки», «Эмили», «Бедные-несчастные», «Все мы — чужие», «Рецепт любви», «Прекрасные дни», «Одним прекрасным утром», «Литтл Ричард: Я — это все».

Топ-10 сериалов:

  • «Наследники» и «Псы резервации»;
  • «Я – Дева»;
  • «Заплутавшие»;
  • «Грызня»;
  • «Проклятие»;
  • «Telemarketers»;
  • «Связанные насмерть»;
  • «Другие двое»;
  • «Покерфейс».

Достойны упоминания: «Маленький огонек», «Барри», «Королева Шарлотта: История Бриджертонов», «Рестлеры», «Шершни», «Этот дурак», «Попутчики», «Медведь», «Экстраординарная».

1