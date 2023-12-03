Вышел второй спецэпизод «Доктора Кто» с Дэвидом Теннантом

2 декабря состоялся выход второго спецэпизода «Доктора Кто» под названием Wild Blue Yonder («Бескрайняя голубая даль») к 60-летию сериала. Часовой эпизод уже вышел на телеканале BBC и онлайн-кинотеатре DIsney+. Впоследствии зрителей также ждут ещё один эпизод и рождественский спецвыпуск.

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Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

«Бескрайняя голубая даль» расскажет о новых приключениях 10-го Доктора в исполнении Дэвида Теннанта и его спутницы Донны Ноубл. По сюжету оба персонажа оказываются на неизвестной планете, а космический корабль ТАРДИС куда-то исчез. Теперь героям предстоит выяснить своё местонахождение и вернуться домой.