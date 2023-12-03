Может ли у нас появиться своя героиня-мусульманка

Даешь ответ Мисс Марвел!

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В мировом прокате — фильм "Капитан Марвел 2" о трех супергероинях. Одна из них — Мисс Марвел, она же Камала Хан, подросток пакистано-американского происхождения, мусульманка. Впервые эта героиня появилась еще в 2013-м в рисованном виде, в 2022-м про нее снят отдельный мини-сериал. Значительная часть практикующих мусульман, учащихся медресе в Татарстане — это девушки. Может ли у них появиться свой комикс-герой?

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Кто такая Камала Хан и при чем здесь колониализм

Концепцию героини придумали редактор Marvel Стивен Уокер и Сана Аманат, исполнительный директор по производству и разработке в Marvel Studios. По происхождению она пакистанка, появление новой Мисс Марвел (это уже третья версия героини во вселенной) она объяснила "желанием исследовать мусульманскую американскую диаспору с подлинной точки зрения".

Камале — 16 лет, она художница и фанат игр, рисует рассказы о Капитане Марвеле, получает способность использовать космическую энергию и создавать любые конструкции из застывшего света с помощью магического браслета. При этом у нее проблемы в школе и с родителями. В мини-сериале "Мисс Марвел" из шести эпизодов можно увидеть детали их дома с шамаилями, герои посещают мечеть. Также Камала фигурирует в видеоиграх и аудиокнигах. В 2016-м ее образ появился на обложке журнала The Village Voice, а внутри была напечатана статья о разнообразии персонажей "Супергероиня нашего времени: Мисс Марвел спасет вас сейчас".

С учетом того, что жанр комиксов в России развивается, может ли у нас появиться в них девушка-подросток, исповедующая ислам? Ведь пример проекта "Туган Батыр", поддержанный муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным, демонстрирует жизнеспособность историй о национальных героях. Отметим, что в "Туган Батыре" женский персонаж — это в первую очередь возлюбленная героя.

При этом автор, который решится на подобный шаг, должен учесть множество факторов. К примеру, насколько религия будет играть важную роль в жизни героя? Будет ли он идеальный или похожим на реального человека со своими слабостями? Будут ли его окружать только братья и сестры по вере или он будет существовать в многополярной действительности?

Главный редактор издательства "Бумкнига" Дмитрий Яковлев, который выпускал графический роман "Перспеполис" о жизни девушки в Иране, указывает, что в России такой герой мог бы появиться, притом что его религия не была бы единственной линией повествования. "И, наверное, не главной".

При этом Саетов считает, что, проявляясь в массовой западной культуре, эти "невидимые" представители пытаются стать видимыми со стороны как бы доминирующей культуры.

— Это тоже в каком-то смысле колониализм, — говорит Саетов. — Потому что ты для них стараешься, смотришь на себя их глазами. Это более философский разговор, но в целом, наверное, это полезный опыт, что в западной цивилизации мусульман ставят если не на равные роли, то рядом.

Благонравие и отвага?

Миндиярова указывает, что такой образ мог бы появиться и у татар — но он "должен быть благонравным".

Спрос на героя может быть достаточно серьезным. Ведь как говорит директор издательства "Юлбасма" Гузель Хасанова, "герои в таких продуктах — это собирательные образы из той самой среды, для которых эти продукты создаются".

— Если бы кто-то за это взялся и сделал красиво, то, конечно, возможно, — соглашается художник Нияз Хазиахметов. — Но верующие выбирают путь изоляционизма. Чтобы у нас возник модный герой, нужно свободное мышление, другое сообщество.

"Мусульманка не супергерой, а женщина, жена, мать, сестра, бабушка"

В качестве примера мы обсуждаем с Зиганшиной Мухлису Буби, которая в 1905 году открыла медресе "Иж-Бобья" для женщин-мусульманок. Наиля-ханум отмечает, что "Буби пожертвовала личной жизнью ради общественной деятельности".

С другой стороны, говорит исламовед, есть законы шариата: у женщины есть определенная роль — супруги, матери, воспитателя детей, хранительницы очага.