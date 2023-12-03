45% россиян решили не смотреть новогодние передачи

За последние четыре года доля граждан, не планирующих смотреть “новогодние огоньки» выросла с 38% до 45%.

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Это показало исследование сервиса SuperJob. Каждый третий оставит телевизор включенным для фона.

Лишь 11% респондентов заявили о желании смотреть телеэфир в новый год. Среди желающих смотреть новогодние передачи преобладают люди с детьми.