45% россиян решили не смотреть новогодние передачи

За последние четыре года доля граждан, не планирующих смотреть “новогодние огоньки» выросла с 38% до 45%.
Это показало исследование сервиса SuperJob. Каждый третий оставит телевизор включенным для фона.
Лишь 11% респондентов заявили о желании смотреть телеэфир в новый год. Среди желающих смотреть новогодние передачи преобладают люди с детьми.
Также это зависит и от возраста — против “голубых огоньков” высказались более половины граждан в возрасте до 34 лет, в то время как 62% респондентов из старшего поколения планируют смотреть новогодний эфир.