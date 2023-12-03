Доля отказавшихся смотреть новогодние огоньки в России достигла 45%

Каждый девятый россиянин планирует смотреть новогодние телепередачи. Это следует из результатов исследования SuperJob, передает РБК.

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Планируют смотреть новогодние огоньки 11% опрошенных, включить их только для фона хотят 33%, а 45% отказались смотреть эфир.

Среди планирующих включить телевизор в новогоднюю ночь больше тех, у кого есть дети (14 против 8%). Среди отказавшихся от просмотра новогодних огоньков выше доля не имеющих детей (50 против 34%). Кроме того, против просмотра голубых огоньков выступили 48% зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц, 44% опрошенных, кто получает 50-80 тыс. руб. и 37% респондентов, чья заработная плата не превышает 50 тыс. руб.

54% нежелающих смотреть новогодние телепередачи по телевизору — опрошенные в возрасте до 34 лет, среди респондентов 34-44 лет доля отказавшихся от голубых огоньков составляет 44%, а среди представителей старшего поколения — 38%.

Доля нежелающих смотреть новогодние передачи с 2019 года выросла, тогда выбравших такой ответ было 38%.