«Мои дети уже любят привкус уголька»: Дженнифер Гарнер высмеяла свое кулинарное шоу

Дженнифер Гарнер не только снимается в кино, но и развивается в любимом хобби. Недвно актриса запустила у себя в социальных сетях кулинарное шоу, в котором методом проб и ошибок учится готовить. Вместе с этим звезда дала интервью, в котором рассказала о том, на каком уровне находится её кулинарное мастерство сейчас.

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Ведущая Сара Хейн отметила, что она в восторге от того, что Дженнифер не вырезает из своего шоу разные забавные инциденты и показывает, если что-то в процессе готовки идёт не так. Например, в одном из роликов на весь дом была слышна пожарная сигнализация, которая сработала из-за забытого в духовке блюда.

Гарнер призналась, что на самом деле допустить её до кухни в принципе изначально было большой ошибкой, а особенно с этим согласны трое её детей: 17-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 11-летний Сэмюэль.