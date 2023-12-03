Телеканал НТВ завершил съёмки сериала «Бим-3»

«Мой герой переезд в другой город воспринял оптимистично – город больше, возможности тоже больше. Группа тоже освоилась быстро. По сценарию в этом сезоне нам встречается много других собак, что усложняло задачу Фунта. Когда он в кадре один или с людьми, всё гораздо проще, а здесь – собаки разные, характеры разные. В плане же актёрских задач он большой молодец – ничего не забыл. Первое время многие жители и гости Новороссийска просили сделать памятные фото с Фунтиком и со мной, но на сменах мы отвлекаться не можем, поэтому приходилось отказывать. Если в Феодосии нас знали как родных, то здесь мы стали гвоздём курортного сезона».