Телеканал НТВ завершил съёмки сериала «Бим-3»
Телеканал НТВ завершил съёмки нового сезона остросюжетного детектива сериала «Бим», производством которого занималась «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг»).
В новом сезоне отделение в полном составе переезжает в другой город: сотрудников полиции перераспределяют в наполненный туристами Новороссийск. В Феодосии же провели укрупнение, и теперь эту территорию контролирует керченское отделение. Климова (Денис Никифоров) и его коллег ждёт удобное рабочее пространство в большом и светлом помещении, хорошие квартиры. Однако герои не перестают ностальгировать по привычным местам.
Денис Никифоров, исполнитель главной роли, рассказал:
«Мой герой переезд в другой город воспринял оптимистично – город больше, возможности тоже больше. Группа тоже освоилась быстро. По сценарию в этом сезоне нам встречается много других собак, что усложняло задачу Фунта. Когда он в кадре один или с людьми, всё гораздо проще, а здесь – собаки разные, характеры разные. В плане же актёрских задач он большой молодец – ничего не забыл. Первое время многие жители и гости Новороссийска просили сделать памятные фото с Фунтиком и со мной, но на сменах мы отвлекаться не можем, поэтому приходилось отказывать. Если в Феодосии нас знали как родных, то здесь мы стали гвоздём курортного сезона».