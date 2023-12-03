Новый "Человек-невидимка" получил русский трейлер и дату премьеры в России
"Человек-невидимка" Уэллса обрел очередную насупленную киноверсию, созданную по мотивам романа. Фильм выйдет на экраны в России 4 января.
Фантастический триллер "Человек-невидимка. Возвращение легенды" (в оригинале - Fear the Invisible Man, 18+) обзавелся русским трейлером и датой релиза. Которая несколько сдвинулась, ведь изначально предполагалось, что мы увидим ленту еще в этом году.
Синопсис. Молодая вдова Аделина узнает секрет коллеги по медицинской школе - профессора, "который каким-то образом стал невидимым". При этом экспериментатор "постепенно сходит с ума и решает начать террор по всему городу". И только бедная вдова знает, кто этот бесчинствующий супостат на самом деле.
Постановщик и сопродюсер - Пол Дадбридж ("Франкенштейн: Наследие")
В ролях - Мхаири Кэлви ("Храброе сердце"), ДэвидХейман ("Табу"), Марк Арнольд ("Бегущий по лезвию 2049"), Уэйн Энтони Гордон, Грэм Фокс, Эмили Хэй. Джо Такер, Майк Бэкингэм, Делрой Браун и Малкольм Винтер.