Съёмки сиквела «Оружейного барона» с Николасом Кейджем стартуют в 2024 году

Недавно продюсер Карима Деббаг рассказал журналистам издания Variety, что съёмки сиквела «Оружейного барона» с Николасом Кейджем стартуют в марте 2024 года. Для работы над фильмом команда отправится в Марокко — съёмочный процесс займёт около 40 дней.

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Оригинальная картина рассказывает историю эмигранта из СССР, который превратился в крупнейшего контрабандиста стрелкового оружия. Юрий Орлов, работая при негласном попустительстве правительства США, поставляет вооружение различным повстанцам, диктаторам и террористам по всему миру.

К сожалению, подробности второй части пока не раскрываются. Вполне вероятно, авторы ленты поделятся информацией о касте и сюжете ближе к началу съёмок.