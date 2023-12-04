Возвращение Букиных, Лапенко и конец королевской семьи. 12 лучших сериалов декабря

Тяжелый 2023 год сказался и на индустрии сериалов: в США, где последние месяцы бастовали сценаристы и актеры, к декабрю (который и в обычные времена заполнен, как правило, лишь рождественскими спешлами) мало какой стриминг сможет похвастаться громкими релизами, кроме разве что южнокорейского экспорта. Тем временем Великобритания приготовила международному зрителю гранд-финал популярной «Короны», а в Испании сняли спин-офф хитового «Бумажного дома». Да и для российских шоураннеров этот период тишины — отличный шанс показать, на что они способны. Под конец года на экраны выходит масса отечественных комедий, в том числе сиквел «Счастливы вместе», новый проект с Константином Богомоловым и скетч-шоу Антона Лапенко. Главные сериалы декабря — в подборке «Ленты.ру».

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«Кеша должен умереть»

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Иннокентий Мельников (Константин Богомолов) — успешный архитектор и харизматичный мужчина, за плечами которого уже два брака. Со своими бывшими женами Кеша поддерживает теснейшую связь — остается их источником финансового благополучия, посещает семейные мероприятия, а также (и это при наличии третьей жены!) состоит с обеими в сексуальной связи. Хрупкий полиаморный баланс рушится, когда у Кеши появляется новая любовница, из-за которой он решает развестись и с третьей супругой. Объединившись, рассерженные женщины решают отомстить обидчику. В сериале сыграли Александра Ребенок, Юлия Александрова, Юлия Снигирь и Василиса Перелыгина. Режиссерами выступили Богомолов («Содержанки») и дебютирующая в качестве режиссера актриса Евгения Громова, а сценарий кнаписала Анна Козлова («Медиатор», «Краткий курс счастливой жизни»).

Сериал «Кеша должен умереть» выходит в онлайн-кинотеатре Kion 1 декабря

«Внутри Лапенко»

В новом сезоне «Внутри Лапенко» зрителей ждет большое кинопутешествие в советскую эпоху, в котором легендарный интернет-комик Антон Лапенко вновь сыграет всех персонажей. Действие четвертой части веб-сериала, состоящего из коротких комедийных скетчей, будет разворачиваться в пионерском лагере. Режиссером выступил Алексей Смирнов («СуперОлег»), вместе с Лапенко ответственный за сценарий проекта.

Премьера — на платформе «VK Видео» 4 декабря

«Оффлайн»

Второй сезон криминального сериала о технологиях и хакерах повышает ставки: речь здесь идет уже не о мелких наркодилерах и коррумпированных силовиках, но о новой ступени киберпреступности — шпионаже. Хакеру Расту (Никита Ефремов) предстоит сыграть в игру с самыми опасными противниками и сделать выбор: оставаться в мире криминала или попытаться собрать воедино свою семью. Во второй части к актерскому составу присоединятся, в частности, Дарья Верещагина, Артем Волобуев и Павел Чернышев.

Сериал «Оффлайн» выходит в онлайн-кинотеатре Okko 7 декабря

«Сны Алисы»

17-летняя Алиса живет в маленьком северном городке. У нее проблемы в школе, а по ночам девочке снятся жуткие сны, которые затем сбываются. Мечта Алисы — сбежать из дома вместе с единственной подругой, однако холодный город так просто не отпустит школьницу. Главную роль исполнила Алина Гвасалия, режиссером выступил Андрей Джунковский («Лучше, чем люди»), сценаристкой — Анастасия Волкова («Тариф "Новогодний"»).

Сериал выходит 7 декабря в онлайн-кинотеатре Premier

«Виновные» / Culprits

Британский триллер о грабителях, завязавших с криминалом и уже долгие годы живущих мирной жизнью. Однако мир преступности так просто в покое не оставит: за героями начинает охотиться таинственный киллер. В главной роли — звезда «Отбросов» и «Утопии» Нэйтан Стюарт-Джарретт, шоураннером и режиссером выступил Дж. Блэйксон («Аферистка»).

Премьера «Виновных» — 8 декабря на Hulu

«Корона» / The Crown

Гранд-финал самого подробного на сегодняшний день жития британской королевской семьи — вторая половина шестого сезона «Короны». Сериал Питера Моргана («Последний король Шотландии», «Фрост против Никсона») выходит с 2016 года и насчитывает уже свыше полусотни эпизодов. Последний сезон охватывает период с 1997-го по 2005-й. В него войдут такие события, как трагическая судьба принцессы Дианы, золотой юбилей королевы и кончина принцессы Маргарет.

Премьера финала «Короны» — 14 декабря на Netflix

«Отчет о буйстве духов» / Yu Yu Hakusho

Хулиган Юсукэ сгинул под колесами автомобиля, спасая маленького мальчика. Его душе, однако, не находится места ни в аду, ни в раю, а потому Юсукэ возвращается в мир живых, став сыщиком от плана духов. С помощью обретенных суперспособностей он ведет борьбу с демонами, терзающими людей. В главной роли — Такуми Китамура («Наша семидневная война»), режиссером выступил Се Цукикава («Хочу съесть твою поджелудочную железу»).

Дорама «Отчет о буйстве духов» выходит 14 декабря на Netflix

«Букины»

Возвращение культового отечественного ситкома нулевых «Счастливы вместе», основанного на американском «Женаты… с детьми», — безусловно, самое громкое событие конца года на российском телевидении. Десятисерийные «Букины» расскажут, что произошло с Геной, Дашей, Светой и Ромой после долгих лет разлуки со зрителем. Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин возвращаются к своим ролям, режиссерами выступили Гарик Петросян («Друг на час») и Андрей Никифоров («Контакт»).

Сериал «Букины» выходит 18 декабря на ТНТ. А вот когда выходит трейлер нового шоу — пока загадка

«Перси Джексон и Олимпийцы» / Percy Jackson and the Olympians

Первая многосерийная экранизация литературного цикла Рика Риордана расскажет о том, как 12-летний Перси Джексон открыл в себе силы древнегреческих богов. По сюжету, герою предстоит найти где-то в США утерянную молнию самого Зевса. В заглавной роли — Уокер Скобелл, шоураннером выступил Джонатан Стайнберг («Видеть»).

Премьера «Перси Джексона и Олимпийцев» — 20 декабря на Disney+

«Что, если?..» / What If...?

Новая порция короткометражных мультфильмов от Marvel, в которых исследуются альтернативные вселенные супергеройской франшизы «Мстители». В этом альманахе, основанном на серии комиксов из 1990-х, любимые фанатами персонажи сражаются друг с другом, участвуют в смертельных гонках и тому подобное. Шоураннеркой выступила Эшли Брэдли («Охотники на троллей: Истории Аркадии»).

Второй сезон «Что, если?..» выходит 22 декабря на Disney+

«Существо из Кенсона» / Gyeongseong keuricheo

Действие южнокорейского хоррора разворачивается в колониальном Кенсоне 1945 года. Богатый юноша и сыщица сталкиваются с монстром, рожденным из человеческой алчности, — вместе им предстоит дать чудовищу отпор. В главных ролях — звезда «Паразитов» Пак Со-джун и Хан Сохи («Муж на 100 дней»). Шоураннеркой выступила Кан Ын-гён («Учитель Ким, доктор Романтик»), режиссером — Чон Тонюн («Я псих, но это нормально»).

Премьера «Существа из Кенсона» (или, в альтернативном переводе, «Кенсонского существа») — 22 декабря на Netflix

«Берлин» / Berlin

Спин-офф популярного испанского сериала-боевика «Бумажный дом» рассказывает о персонаже с позывным Берлин, который собирает искусную банду для одного из самых безумных преступлений в истории — ограбления аукционного дома Chez Vienot в Париже. Действие шоу разворачивается до событий «Бумажного дома». В шоу снялись уже известные по оригинальному сериалу Педро Алонсо, Ициар Итуньо и Найва Нимри.