Певица Zivert станет новым наставником шоу "Голос"

На Первом канале начинаются съемки нового сезона супершоу "Голос", и уже скоро он стартует в эфире. Впервые в истории проекта зрители увидят в красном кресле наставника "Голоса" певицу-хитмейкера Zivert, которая присоединится к уже опытным тренерам Владимиру Преснякову, Полине Гагариной и Антону Беляеву. Путь Zivert в конкурсе еще не начался, он абсолютно непредсказуем, и она пройдет его на глазах у всей страны.

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Zivert комментирует свое решение стать наставником так: "Музыка для меня - это любовь, а любить значит отдавать. Хочется делиться лучшим. "Голосу" и его участникам стоит ждать от меня экспериментального звучания. Я нахожусь в творческом поиске, так что будет интересно. Буду этим жить и обещаю полную самоотдачу".

К участию в слепых прослушиваниях допущено 128 вокалистов, прошедших предварительный музыкальный кастинг. В команды набирается по 12 исполнителей, таким образом после первого этапа в проекте останутся только 48 конкурсантов. Как и в прошлом сезоне в кресла наставников помимо основной вмонтированы и "кнопки блокировки", с помощью которых они смогут прямо конкурировать между собой в борьбе за каждого артиста.