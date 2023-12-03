Глава киновселенной Marvel пообещал не воскрешать Железного человека в новых фильмах

История Железного человека в фильмах Marvel официально завершилась в 2019 году, когда вышли «Мстители: Финал». С тех пор герой Роберта Дауни-младшего перестал быть частью киновселенной, однако инсайдеры не раз сообщали, что персонаж может вернуться в «Секретных войнах» — большом кроссовере с героями самых разных франшиз студии.

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Однако в интервью Vanity Fair глава Marvel Studios Кевин Файги отверг эти слухи. По его словам, студия не планирует воскрешать легендарного супергероя, чтобы отменить своё же решение в «Финале».

Мы собираемся сохранить этот момент и больше не трогать его. Мы все очень усердно работали в течение многих лет, чтобы завершить его историю, и мы не хотели бы каким-либо волшебным образом отменить это событие.