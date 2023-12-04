Сценарий фильма «Супермен: Наследие» завершён на 99%

В недавнем интервью режиссёр фильма «Супермен: Наследие» Джеймс Ганн рассказал, что сценарий ленеты завершён на 99,9%. Ранее постановщик заявлял о полной готовности сценария, однако потом он вносил в него правки, а в своё время сделать это ему помешала забастовка сценаристов в США.