«Холоп» и «Джокер» вернутся: 10 самых ожидаемых фильмов 2024 года

В 2024 году выходит много долгожданных фильмов российского и западного производства. В первые месяцы зрители увидят продолжение «Холопа», новую экранизацию «Бременских музыкантов», сказку «Волшебник Изумрудного города», ремейк истории Кира Булычева, фильмы «Онегин» и «Мастер и Маргарита». Голливуд порадует продолжениями «Дюны», «Гладиатора» и оскароносного «Джокера». Подробнее — в материале NEWS.ru.

© Кадр из фильма "Дюна 2"

"Холоп 2"

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Вторая часть российского блокбастера режиссера Клима Шипенко расскажет о перевоспитании мажоров. На этот раз зрители увидят, как богатую тусовщицу Катю (Аглая Тарасова) отправят в XIX век, чтобы она исправилась. По сюжету дочь чиновницы и наследница внушительного состояния просыпается в 1812 году, в эпоху Отечественной войны с французами. Создатели «Холопа 2» пообещали зрителям сфильм, в котором будет много элементов шоу и танцев. В главных ролях снялись Милош Бикович и Аглая Тарасова.

«Бременские музыканты»

Режиссером музыкальной экранизации знаменитой истории стал Алексей Нужный. Сюжет фильма переносит зрителя в Европу, где главные герои — артисты из Бремена — разъезжают по музыкальным фестивалям страны. Создатели расскажут о детских годах Трубадура, встрече с говорящими животными: Петухом, Кошкой, Псом и Ослом — и о любови к принцессе. Друзьям придется не только рассмешить королевскую дочь, но и вернуть веселье на улицы унылого немецкого города. Принцесса убегает из дворца вместе с музыкантами. Разгневанный отец отправляет по ее следу коварного Сыщика.

«Волшебник Изумрудного города»

В основу киноленты легла одноименная сказка Александра Волкова­­ о девочке Элли и ее псе Тотошке, которых ураган перенес в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, ей и ее друзьям: Страшиле, Железному Дровосеку и Трусливому Льву — предстоит отправиться на поиски Волшебника в Изумрудный город.

Режиссером картины стал Игорь Волошин («Ольга», «Медея», «Физрук»), сценарий написали Тимофей Декин («Кома», «Мира») и Роман Непомнящий (шесть частей фильма «Ëлки»). Роль Элли исполнит восьмилетняя Екатерина Червова. Зрители также увидят Юрия Колокольникова в роли Железного Дровосека и Светлану Ходченкову в образе злой колдуньи Бастинды.

Премьера картины запланирована на 26 декабря 2024 года.

«Сто лет тому вперед»

Режиссер Александр Андрющенко снял фильм по одноименной повести «Сто лет тому вперед» советского и российского писателя Кира Булычева о приключениях Алисы Селезневой.

По сюжету Коля Герасимов и Алиса Селезнева живут в разных мирах. Он — в современной Москве, она — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп, гуляет с друзьями и совсем не думает о будущем. Алиса все знает об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Вместе они попытаются спасти Землю от космических бандитов.

Помимо Константина Хабенского (профессор Селезнев), Виктории Исаковой (Кира Селезнева) и Марка Эйдельштейна (Коля Герасимов), в картине снялись Александр Петров в роли космического пирата Весельчака У и Юра Борисов в роли злодея Глота. Даша Верещагина сыграла Алису Селезневу, а робота Вертера озвучил Федор Бондарчук.

Картина выйдет в прокат 28 декабря 2023 года.

«Мастер и Маргарита»

Картину «Мастер и Маргарита» анонсировали еще в 2018 году, но из-за пандемии коронавируса и проблем с финансированием выход отложили сначала на 2022-й, потом на 2023-й. Теперь премьера фильма ожидается в начале 2024 года.

Новой экранизацией занимается режиссер Николай Лебедев. События происходят в Москве в 1930-х: известный писатель попадает в центр крупного литературного скандала. Он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Вдохновленный встречей с девушкой писатель берется за новый роман и с головой погружается в придуманный им мир.

Персонажами книги стали люди из окружения автора. Главный герой романа — загадочный Воланд. Произведение все больше захватывает Мастера, и он уже не в силах противостоять ирреальному: вымысел постепенно становится для него правдой, а правда — опасным наваждением.

Картину называют главным долгостроем последнего времени. Фильм хотели назвать «Воланд» из-за изменений в сценарии, но позже создатели вернулись к первоначальному варианту.

«Очень сложная картина, но мы заканчиваем. Сначала у нас был один концепт, потом этот концепт серьезно скорректировали. Наверное, около семи лет все это заняло. На сегодняшний момент бюджет составляет 1 миллиард 239 миллионов рублей», — рассказал продюсер Игорь Толстунов.

Релиз намечен на 25 января 2024 года.

«Онегин»

За экранизацию знаменитого романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» взялся режиссер Сарик Андреасян («Мамы», «Непрощенный», сериал «Жизнь по вызову»). По сюжету утомленный светской жизнью аристократ оставляет столичные развлечения и переезжает в деревню, где планирует вести спокойный и размеренный образ жизни. Но и здесь любовные интриги настигают Онегина и полностью переворачивают его жизнь.

Как пояснили создатели картины, подготовка к съемочному процессу заняла больше года, сценарий дорабатывался в течение нескольких лет. Авторы фильма отказались от компьютерной графики. Съемки ленты проходили в Санкт-Петербурге и его окрестностях — непосредственно в тех местах, где бывал сам Пушкин. Специально для «Онегина» в городе даже построили несколько улиц.

Евгения Онегина сыграл Виктор Добронравов («Сквозь время», «Предпоследняя инстанция», «Грозный»), Владимира Ленского — Денис Прытков («Капельник»), а Татьяну Ларину — Лиза Моряк («Сны», «На солнце, вдоль рядов кукурузы»). В роли рассказчика снялся Владимир Вдовиченков («Батя», «Левиафан», «Бригада»).

Фильм выйдет 7 марта 2024 года.

«Дюна 2»

Продолжение космического эпоса Дени Вильнёва по знаменитому роману Фрэнка Герберта ждали в конце 2023 года. Но вторая часть «Дюны» не вышла из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. В первом фильме показаны события примерно половины оригинального романа 1965 года. Юноша из древнего аристократического дома Атрейдесов по имени Пол (Тимоти Шаламе) покинул родную планету вместе с семьей и отправился на Арракис, которую местные называли Дюной из-за песчаных морей и гигантских червей. Это место богато не только песком, но и специей — уникальным ресурсом, благодаря которому герои совершают межпланетные путешествия.

В новом фильме покажут события второй половины романа «Дюна». Особое внимание создатели картины уделили фрименам, коренному народу Арракиса и девушке Чани (Зендея). В ленте расскажут их историю любви с Полом, как они принимали участии в войне и стали родителями. Вторая часть порадует зрителей новыми персонажами. В фильме появятся принцесса Ирулан (Флоренс Пью), император Шаддам IV (Кристофер Уокен), барон Владимир (Стеллан Скарсгард) и Фейд-Раута Харконнен (Остин Батлер).

Мировая премьера картины состоится 15 марта 2024 года.

«Джокер: Безумие на двоих»

Над фильмом работает та же творческая команда, которая выпустила первую часть. Тодд Филлипс и Скотт Сильвер («Восьмая миля» и «Боец») написали сценарий, Хильдур Гуднадоуттир — музыку, за визуал вновь отвечал Лоуренс Шер. Действие второй части развернется в лечебнице Аркхэм, где главный герой, Артур Флек (Хоакин Феникс), оказался в конце первой картины. Судя по фотографиям и видео со съемок, Флек выберется оттуда вместе со своим психиатром Харлин Квинзель (Леди Гага). Девушка станет вторым главным героем фильма. В центре сюжета будет любовная линия Джокера и Харли Квинн. Зрители увидят не только развитие их безумных отношений, но и постепенное превращение психиатра Харлин Квинзель в одиозную Харли Квинн.

Известно, что в новой картине вновь покажут ту самую лестницу, на которой танцевал Джокер. Только во второй части главный герой исполнит там музыкальный номер вместе со своей возлюбленной. Создатели фильма не раскрывают детали сюжета, но известно, что сиквел сделан по канонам голливудских мюзиклов.

В 2019 году «Джокер» получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале (награда за лучший фильм), а Хоакин Феникс — «Оскар» за «Лучшую мужскую роль».

Мировая премьера продолжения «Джокера» состоится 4 октября 2024 года.

«Гладиатор 2»

Продолжение культового фильма Ридли Скотта расскажет историю гладиатора, но Рассела Кроу зрители не увидят. Первый фильм вышел в 2000 году и завоевал пять «Оскаров», включая главные призы за лучший фильм и лучшую мужскую роль.

Сценарий картины писал Дэвид Скарпе («Все деньги мира», «Наполеон»). По его задумке, события разворачиваются спустя 25 лет после истории Максимуса, и главным героем становится Люциус — сын Лусиллы и племянник Коммода. Его сыграет молодой актер Пол Мескаль, известный по фильму «Солнце мое», за который он был номинирован на «Оскар». В фильме также появятся Дензел Вашингтон, Педро Паскаль и Джозеф Куинн.

Режиссер не раскрывает деталей проекта, но Рассел Кроу рассказал, что «Гладиатор 2» не будет сиквелом первой части. По словам актера, Ридли Скотт уже давно раздумывал над продолжением, и у него есть четкое видение проекта.

Премьера картины состоится 22 ноября 2024 года.

«Властелин колец: Война рохирримов»

Знаменитая фэнтези-сага получила продолжение в японском стиле аниме. События будут происходить примерно за два столетия до истории из «Хоббита». В центре сюжета — подвиги Хелма Хаммерхэнда, короля Рохана и строителя Хелмской крепости. Режиссером аниме стал Кэндзи Камияма, который работал над несколькими сезонами «Призрака в доспехах» и над «Восточным Эдемом», «Звездными войнами: Видения» и «Бегущим по лезвию: Черный лотос».